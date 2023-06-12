Gram altın haftaya rekorla başladı!

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 1.490 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.450 lira, Cumhuriyet altını da 9.900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,3 azalışla günü 1.961 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.959 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.960 ve 1.950 doların destek olduğunu, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.