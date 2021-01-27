Gram altın 6 ayın en düşüğünde

Altın fiyatları, Fed’in ilk yıllık toplantısının sonuçlanmasına çok az bir süre kala yatırımcıların Başkan Jerome Powell’ın açıklamasına odaklanmasıyla dalgalı bir seyir izlerken gümüş güne hafif düşüşle başladı. Gram altın ise 28 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyede.

Ons altın, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde dar bir fiyat aralığında seyrederken Başkan Powell’ın varlık alım programında bir küçültmeye gitme konusunda çok dikkatli olacağı düşünülüyor.

Güvenli liman altın, 2020’yi son dönemlerdeki en kazançlı yıl olarak kapattıktan sonra yeni yıla düşüş trendiyle başlamıştı. Altın için yüksek sezon olarak düşünülen Ocak ayında, değerli metalin zayıf bir seyir izlemesi 2021’in kalanında satışların artabileceğine dair endişeleri de artırmıştı.

Ons altın en son 2013 yılının ocak ayında düşüş kaydederken bu tarih altına yatırım yapan piyasa işlemcilerinin 1980’den beri gördükleri en büyük düşüş olarak akıllarda kaldı. 2013’te fiyatlar 12 ayda yüzde 28 düşüş kaydederken, bu düşüşün neredeyse yarısı Nisan ayında yaşanan iki günlük çakılmadan dolayı gerçekleşti.

Gümüş fiyatı

Gümüş fiyatları cuma günü sert bir düşüşle yüzde 4 civarında düşüş yaşadıktan sonra bir miktar toparlayarak yeni haftaya da yatay bir seyirle başlamıştı. Gümüş salı günü bir miktar yükseldikten sonra çarşamba TSİ 07:53’de düşüş yaşayarak ons başına 25,3451 dolar seviyesinde bulunuyor.

27 OCAK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altının önceki kapanış fiyatı 437,11 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0,17 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor.

ALTININ ONS FİYATI ALIŞ:1.847,54

ALTININ ONS FİYATI SATIŞ: 1.847,94

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 437,26 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 437,35 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 712,00 TL

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 723,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.834,00 TL

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.871,00 TL

22 AYAR BİLEZİK ALIŞ:399,60

22 AYAR BİLEZİK SATIŞ: 401,30