Gözler bugün gerçekleşecek kabine toplantısında

İki hafta önce alınan kısıtlama kararlarına rağmen tablo ağırlaşmaya devam ederken, yeni tedbirlerin alınması bekleniyor. İşte masadaki konular.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında iki hafta önce alınan kısıtlama kararlarına rağmen vaka sayısı artmaya devam ederken, "Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Kabine toplantısında milyonların merak ettiği soru yanıt bulmuş olacak.

FAHRETTİN KOCA SUNUM YAPACAK

CNN TÜRK Ankara Editörü Kıvanç El'in Kabine toplantısıyla ilgili aktardıkları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak. Yasak-kısıtlama döneminde uygulamaya ilişkin Kabine'ye bilgi verecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği Kabine'nin 1. gündemi olacak. Bu konuda hafta içi de aynı yasağın benzer kısıtlamanın uygulanıp uygulanmaması tartışmaları var. Bilim Kurulu'nun bazı tavsiyeleri var. Tüm bu konu başlıkları Kabine'de görüşülecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de yaygınlaştırılması en önemli beklenti olarak Kabine gündeminde masasında bulunuyor.

65 YAŞ VE 20 YAŞ İÇİN YENİ ÖNERİLER

Diğer konu başlığı ise 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı çocukların durumu. Bunlar da haftanın her günü belli saatler arasında sokağa çıkabiliyor. Bu sürenin fazla olduğunu savunanlar var. Her gün çıkmaması gerektiğine Bilim Kurulu'nun bazı örnekleri ve tavsiyeleri var.

PAZAR YERLERİ

Pazar yerleri koronavirüsün belki de vatandaşların bulaşın yaşandığı en yoğun yerlerden biri. Buralara HES koduyla girilip girilmemesi konu başlığı Kabine'nin gündeminde olacak. Koronavirüs kapan veya temaslı olan veya evinde izole halde olması gerekenlere bazı yerlerde pilot olarak elektronik bileklik uygulaması başlatılmıştı.

Bunun tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması ya da yaygınlaştırılmaması yönünde Kabine Toplantısı'nda değerlendirmeler yapılacak.

BİRÇOK ALANDA YENİ TEDBİRLER ALINACAK

Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

ERDOĞAN, ''MECBURUZ VE ALACAĞIZ" İFADELERİNİ KULLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak "Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BİR DİZİ TEDBİRLER ALINDI

Yeni vaka ve can kayıplarının her geçen gün artması nedeniyle 16 Kasım'da gerçekleştirilen son kabine toplantısında bir dizi önlem açıklanmıştı.

Cumartesi akşam 20.00'den, pazar sabah 10.00'a, pazar akşamı 20.00'den pazartesi sabah 5'e kadar sokak kısıtlaması kararı alındı.

Restoran ve kafelerin ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket ya da gel al şeklinde servis vermek üzere açık kalmasına karar verildi. Eğitimde ise 4 Ocak'a kadar uzaktan eğitime geçildi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Alınan tüm bu tedbirlere rağmen tablo ağırlaşmaya devam etti. Tedbirlerin açıklandığı gün olan 16 Kasım'da 94 can kaybı yaşanmıştı. Bu rakam 28 Kasım'da 182'ye ulaştı.

3 bin 316 olan yeni hasta sayısı, 6 bin 714'ye yükseldi. 16 Kasım'da 3 bin 610 olan ağır hasta sayısı da 4 bin 903'e yükseldi. Kısıtlama kararlarına rağmen rağmen can kaybı ve yeni hasta sayısının 2 kat artması, "Yeni önlemler alınır mı?" sorusunu gündeme getirdi.