O müjde bugün açıklanıyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjde heyecan uyandırdı. Yurdun dört bir yanındaki halkın gündemi bu oldu. Vatandaşların ortak düşüncesi ise petrol ya da doğal gaz bulunduğu yönünde. Ancak Çin ile swap ve liman anlaşması ya da korona aşısı da ihtimaller arasında yer aldığı iddia edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağını söylediği müjdeli haber vatandaşlar arasında büyük heyecan yarattı. Müjdeninin ne olduğu vatandaşın gündemdeki en önemli maddesiydi.

Erdoğan önceki gün "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" açıklaması yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının saat 15.00'de başlaması bekleniyor.

Müjde doğalgaz mı?

Erdoğan'ın vereceği müjdenin ne olacağına ilişkin henüz yalanlanmayan bir iddia var. Doğu Perinçek'in de canlı yayında dillendirdiğine göre Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu. Doğal gaz yatağının Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 bölgesi ile Kıyıköy'de olduğu söyleniyor.

15 Temmuz tarihinden bu yana Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Tuna-1 adını alan bölgede sondaj faaliyetini sürdürülüyordu. Bu bölgede uzmanların nitelemesine göre "iyi nitelikte" doğal gaza rastlanırken, benzer şekilde Tuna Nehri'nin çıkış ağzını oluşturan Trakya'daki Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında da bir başka rezerve rastlandı.

Türkiye çok uzun yıllardır Karadeniz'de hidrokarbon yatakları arayışını sürdürmüş, bir süre önce de Trabzon limanında bulunan Fatih-1 sondaj gemisi Tuna-1 sahasına hareket ederek sondaja başlamıştı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.