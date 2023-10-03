Gözaltına alınan Ayşenur Arslan serbest bırakıldı!

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen saldırı hakkında skandal ifadeler kullanan Ayşenur Arslan hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı.

"Hiçbir şey yapmadan ölünemez"

Ayşenur Arslan, terör örgütü PKK'nın Ankara'da yaptığı saldırı hakkında "Kendisini patlattı denilen kişi, terörist, belki de üzerinde uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. O kadar manasız ki, çünkü gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Her şeye aykırı. Kendini patlamış. Aklıma takılan bir şeylerden birisi" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV programına son verdi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, "Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV'nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz" dedi.

İfadesinin ardından serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.