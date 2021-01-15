AjansHaber.com.tr Dünya Gözaltı fotoğrafına sonradan maske eklediler

Gözaltı fotoğrafına sonradan maske eklediler

Hindistan'da polis memurunun bir kişiyi gözaltına aldığı ana ilişkin paylaşılan fotoğrafta, memurun ve şüphelinin suratına fotoşopla maske eklendi. Paylaşım, sosyal medyada alay konusu oldu.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde Gorakhpur polisinin sosyal medya paylaşımı sosyal medyada viral oldu. Gorakhpur polisinin bir şüphelinin gözaltına alındığı ana ilişkin paylaşılan fotoğrafta, hem memurun hem de şüphelinin maske takmadığı görüldü. Polis, zorunlu maske yasağına uymayınca sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

FOTOĞRAFA DİJİTAL OLARAK MASKE EKLENDİ

Gelen eleştiriler üzerine paylaşılan yeni fotoğrafta polis memuru ve şüphelinin suratına fotoşopla maske eklendi. Paylaşım, bu kez de alay konusu oldu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kars-Bakü demiryolu projesi hayata geçiyor
Takipçilerine Kaşıkçı belgeleselini tavsiye etti
Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet!
"Türkiye ile modern silahlar üreteceğiz"
YPG/PKK'lı teröristler, gençlere ateş ateş açtı
Elon Musk milyarderler listesinde ikinciliğe düştü
Kamala Harris'in ten rengini değiştirdiler