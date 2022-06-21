Görüntüler, korkunç ihmali ortaya çıkardı! 54 dakika beklemişler...

Aradan neredeyse bir ay geçemsine rağmen, ABD'deki okul katliamı gündemden düşmüyor. Bugün ortaya çıkan yeni detaylar, korkunç bir ihmali gözler önüne serdi. Yeni ayrıntılara göre, otomatik tüfekli, çelik yelekli ve balistik kalkanlı çok sayıda polis memuru, silahlı saldırgandan yalnızca 19 dakika sonra Robb İlköğretim Okulu'ndaydı. Ancak kolluk kuvvetleri, olay yerine gelmiş olasar bile ölümcül saldırısını gerçekleştirdiği sınıfa girmek için yaklaşık bir saat bekledi.

HER ŞEY YENİ RAPORLA ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili tutulan rapora eklenen yeni bilgiler, 24 Mayıs'ta Teksas, Uvalde'de 19 öğrenci ve iki öğretmenin ölümüne neden olan katliama polisin verdiği tepkinin ayrıntılarını ifşa ediyor. Okulun içindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, silahlı saldırgan Salvador Ramos'un otomatik olarak kilitlenmeyen bir dış kapıdan 11:33'te okula giriş yaptığını gösteriyor. Aynı görüntülerde, silahlı güvenlik güçlerinin ise saat 11.52'de okul koridorunda hazır bulunduğu dikkat çekiyor.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Şoke edici yeni bulgular, polis müdahalesinden sorumlu olan Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo'nun, silahlı saldırganı etkisiz hale getirebilmek için taktik teçhizat ve koruyucu bir kalkan beklediğine dair çıkan önceki açıklamalar ve haberlerle çelişiyor.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı müdürü Albay Steven McCraw, korkunç katliamdan sonra günler sonra gerçekleşen bir basın toplantısında, "Orada 19 polis memuru vardı" dedi ve ekledi:

Aslında, yapılması gereken her şeyi yapacak çok sayıda polis vardı ancak emri vermesi gereken yetkili, harekete geçmek için daha fazla ekipmana ve daha fazla subaya ihtiyaç duyduklarına inanıyordu.

Okulun güvenlik kamerası görüntüleri ve polislerin vücut kamerası videosu, saldırgana çok daha erke nmüdahale etmek için yeterli ateş gücüne ve korumaya sahip olduğunu gösteriyor. Okula giren balistik kalkanlı birinci subay, sınıfa neden girmeye çalışmadıklarını sorguluyor. Polis memur kamera kayıtlarında, "Orada çocuklar varsa, içeri girmemiz gerekiyor" diyor.

Öğleden sonra 12:03'te, elinde bir kalkana sahip bir diğer polis memuru ve ardından üçüncüsü geliyor. Ramos ile konuşmaya çalıştıktan sonra Arredondo, gelen SWAT görevlilerine, hazır olur olmaz sınıf kapısını kırmaları gerektiğini söylüyor. Bu sırada saat 12.46'yı gösteriyor. Dört dakika sonra nihayet odaya baskın yapıyorlar ve Ramos'u vurup etkisiz hale getiriyorlar.

Olayın görüntülerine ve Arredondo'nun kendi ifadesine dayanarak, gecikmenin bir kısmının sınıf kapısının kilidini açmak için anahtar bulma girişimlerine dayandığına inanılıyor. Ancak kapının kilitli olmadığı belirsiz. San Antonio Express-News'un aktardığı habere göre, polis kilidi kırabilecek bir gerekli araca erişimi olmasına rağmen kontrol etmedi veya açmaya çalışmadı. Raporda, Arredondo'nun onlarca anahtar denediği ancak hiçbirinin kilidi açmadığı için taktik ekibi beklemeleri gerektiğini söylediği ifade edildi.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı, polis memurlarının korkunç katliama müdahalesini araştırıyor.

18 yaşında bir fast food çalışanı olan saldırgan Ramos, peltek konuşması ve göz kalemi kullanması nedeniyle lise hayatı boyunca zorbalığa uğradı. Yakın çevresi tarafından yalnız bir çocuk olarak tanımlanan Salvador Ramos, ABD'nin en ölümcül katliamlarından birine imza attı.

İddiaya göre "mezun olamadığı için" büyük annesiyle tartışan Ramos, birlikte yaşadığı yaşlı kadını vurduktan sonra ilkokula gelerek katliam yaptı. Salvador Ramos’un, saldırı öncesi sosyal medya hesabından saldırıya dair paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Daily Beast'in haberine göre, Kuzey Dakota kökenli saldırgan, kısa süre önce Teksas'a taşındı. Daily Beast'in haberinde, Ramos'un undan sadece birkaç gün önce kutladığı 18'inci doğum gününde iki tüfek satın aldığı bildirildi.

Eylül ayında kabul edilen yeni bir Teksas yasasına göre, 18-21 yaşları arasındakiler, aile içi şiddet, takip, fuhuş veya seks kaçakçılığı riski altında oldukları için koruyucu bir emirleri varsa silah satın alabiliyorlar. Kanun ayrıca tabanca ruhsatı şartını da kaldırdı. Tüfeklere Teksas'ta lisanssız olarak da izin verildi.

10 yaşındaki Xavier Lopez ve dokuz yaşındaki Uziyah Garcia adlı iki erkek öğrenci ve 10 yaşındaki kız çocuklarının yanı sıra iki öğretmen de vurularak öldürüldü: 44 yaşındaki Eva Mireles ve dört çocuk annesi Irma Garcia.

HEM OTOMATİK TÜFEK HEM TABANCA

CNN televizyonuna göre, silahlı saldırgan San Antonio kentinin 128 kilometre batısındaki Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na aracıyla geldi. 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos'un elinde tabancanın yanı sıra bir otomatik AR-15 tüfek vardı.

Tüfek ve tabancasıyla içeri girip koridorda ateş açmaya başladı, sınıflardaki çocuklar ve öğretmenler korkuyla saklanacak yer aradı. Bir sınıfa yönelen saldırgan Ramos, çocukları gözünü kırpmadan vurdu.