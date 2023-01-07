Görme engellilerden "farkındalık" yürüyüşü

Dernek üyeleri, görme engelli rehabilitasyon merkezi öğrencileri ve bir grup Kızılay gönüllüsü, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla Opera'daki Melike Hatun Camisi önünden Ulus'taki heykele kadar yürüdü.

Bazı görme engelliler de profesyonel bisikletçiler eşliğinde iki kişilik bisiklete binerek, cami avlusunda tur attı.

Bisiklet turu hakkında AA muhabirine bilgi veren tandem pilotu Burçin Tarhan, görme engellilerle pedal çevirmenin çok keyifli olduğunu söyledi.

Görme engellilerle çeşitli etkinlikler yaptığını aktaran Tarhan, "Pedal çevirmeyi seven herkesle çok keyifli zaman geçiriyoruz. Önemli olan eşit gücü birlikte uygulayarak, birlikte keyif alarak ortak bir paylaşımda bulunmak." dedi.

Pedal çevirdiğim sürece özgürüm

Tarhan ile aynı bisiklette pedal çeviren görme engelli Mehmet Şahin, tandem yardımcı pilotu olduğunu belirterek, fırsat verildiğinde bir şeyler yapabildiklerini göstermek için etkinliğe katıldığını anlattı.

Bisiklet sürerken engelsiz bireylerle aynı heyecanı yaşadığını vurgulayan Şahin, "Pedal çevirdiğim sürece özgürüm. Öndeki pilot arkadaşımın desteğiyle yapamayacağım hiçbir şey yok." diye konuştu.

Sarı çizgilerin daha özenli döşenmesi gerekiyor

Öte yandan, görme engelliler, yürüyüş sırasında bir ellerinde baston diğer ellerinde de beyaz balon taşıdı.

Yürüyüş sırasında açıklamada bulunan Gören Kalpler Eğitim Derneği Eğitim Genel Koordinatörü Dilek Bilgiler, görme engellilerin yönlerini kolaylıkla bulabilmesi amacıyla kaldırımlara yapılan ancak büyük bölümü sökülen sarı çizgilerin durumuna dikkati çekti.

Bilgiler, "Gördüğünüz gibi sarı çizgi burada bitti. O zaman biz ne yapacağız? Çocuklarımız tesadüfen ya birisinden yardım isteyecek ya da burada olduğu yerde kalarak başka çareler aramaya kalkışacak. Sarı çizgilerin daha özenli döşenmesi gerekiyor. Özellikle Ulus gibi en işlek yerde dikkat edilmelidir." dedi.

Gören Kalpler Eğitim Derneği Genel Başkanı Erol Sayyıdan öncülüğündeki grup, Ulus'taki Atatürk heykelin önünde ellerindeki beyaz balonları gökyüzüne bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu, görme engelli öğrenci Nursima Aksu'nun eşliğinde İstiklal Marşı okudu.

Grup adına açıklamalarda yapan Sayyıdan, ülke genelinde 1 milyon 39 bin görme engellinin olduğunu ancak büyük çoğunluğunun hayatın içinde yer almadığını aktardı.

Görme engellilerin iş, eğitim ve sağlık alanlarında çeşitli sıkıntılar yaşadığını ifade eden Sayyıdan, "Bunun için burada ailelerimizin çocuklarıyla ilgili beklentilerini yükseltmelerini sağlayarak, çocuklarının geleceğinde önemli katkılar oluşturmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Burada olan tüm görme engelli arkadaşlarımızın temel isteği, tüm insanlar ve engelliler bu toplumun içerisinde yer alsın." diye konuştu.

Dernek olarak görme engellilerin kendileriyle barışık şekilde mutlu olmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Sayyıdan, şunları kaydetti:

"Görme engelliler, topluma örnek birer insan olsunlar. Bütün hedefimiz ve amacımız budur. Şimdi beraber yürüdüğümüz yollar, halen erişim açısından ciddi sıkıntılar taşıyor. Birçok noktada sarı çizgiler işlevsel değil. Bu konudaki sıkıntılarımızı mutlaka yerel yönetimlerin ve kamunun duyması gerekiyor. Toplumumuzun gerçekten daha çok bilinçlenmeye ve farkındalık oluşturmaya ihtiyacı var. Biz o kadar şeyler yaşıyoruz ki bunları çözmek yine bizim ellerimizdedir."