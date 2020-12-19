Görevden alınan CHP'li Başkan Kadir Aydar gözaltında

Polis ekipleri, rüşvet aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, eski başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 21 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, adresinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.

KADİR AYDAR KİMDİR?

Kadir Aydar, 1988 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Aydar, İstanbul Piri Reis Üniversitesi Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı bölümünde lisans eğitimine başladı. Sonrasında ise öğrenim hayatına Çukurova Üniversitesi Yönetim, Pazarlama ve Muhasebe bölümlerinde devam etti.