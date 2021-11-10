Google'ın cezası onandı!

AB (Avrupa Birliği) Genel Mahkemesi, Amerikan teknoloji devi Google'ın "alışveriş hizmetinde yer alan karşılaştırma uygulamasının" rekabet kurallarını ihlal ettiği yönünde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından verilen kararı doğruladı ve komisyonun şirkete kestiği 2,42 milyar avro para cezasını onadı.





Merkezi Lüksemburg'da yer alan ve Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı çatısı altındaki Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji şirketi Google'ın Avrupa Birliği Komisyonu tarafından verilen para cezası karşısında açtığı davayı görüşerek karara bağladı.





Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Amerikalı şirket Google'ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini rakiplere tercih etmek suretiyle sektördeki hâkim konumunu rekabet kurallarını ihlal edecek şekilde kötüye kullandığı gerekçeli Avrupa Birliği Komisyonu kararına karşı açmış olduğu davayı geri çevirdi.





Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nin kararında, "AB Genel Mahkemesi, Google şirketine kesilen 2,42 milyar avro tutarındaki cezayı onamıştır." ifadesi yer aldı.





Ancak Avrupa Birliği Mahkemesi'nin kararından sonra dosya, hukukilik denetiminin yapılabilmesi için Avrupa Adalet Divanı'na taşınabiliyor.







