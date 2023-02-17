Gönüllüler, depremzede çocuklara moral verdi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Samsun'dan kendi imkanlarıyla deprem bölgesine giden sağlıkçı, öğretmen ve mühendis gibi çeşitli mesleklerden 7 gönüllü, depremzedelere yardım etmenin buruk mutluluğunu yaşadı.

Bölgeye gidenler arasında yer alan diş teknikeri Burcu Tanrıkulu, AA muhabirine, Kahramanmaraş'a depremin 3. günü gönüllü arkadaşlarıyla hareket ettiklerini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarında ekiplere destek olduklarını, birçok canın kurtarılmasına yardım ettiklerini anlatan Tanrıkulu, "Ülkemize çok geçmiş olsun. Kahramanmaraş'a gidip depremzedelere destek olmak, orada görev yapmak istedik. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalıştık." dedi.

Ekiplerle insanlara sağ ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tanrıkulu, "Çadır kentlerde depremzede ailelerle de sohbet ettik, ihtiyaçlarını giderdik. Çocuklarla öğretmen arkadaşımızla beraber oyunlar oynadık, kitaplar okuduk, oyuncaklar, giysiler dağıttık. Onlara yaşadıklarını bir nebze olsun unutturmaya çalıştık." diye konuştu.

Ellerinden geldiği kadar depremzede aileler ve çocuklarının yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını belirten Tanrıkulu, "Orada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Geride sadece bir şehir değil, hala umudunu yitirmemiş birçok aile bıraktık." ifadesini kullandı.