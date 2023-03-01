Gökçel: "Bu akıl alır bir şey değil”

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Mersin'in büyük bir göç aldığını belirterek, Mersin'in afet bölgesi kapsamına alınmasını, bölgeye yeni kaynaklar ayrılmasını istedi.

Depremin hemen ardından bölgeye gittiğini ifade eden Gökçel, Türkiye'nin afetlere karşı savunmasız olduğunu, kurumların afet bölgesinde olmadığını gördüğünü ileri sürdü.

Gökçel, depremde büyük bir yozlaşma ile karşı karşıya kalındığını iddia ederek, "Tarihi Cumhuriyetimizden de eski Kızılay, insana çadır, yemek temin etmesi gerekirken maalesef elindeki çadırı sattığını gördük. İnsanlar can derdine düşmüşken, Kızılay'dan yardım beklerken, Kızılay yöneticileri çadır, gıda satıyor, bu akıl alır bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasında kiralık evler için ev sahiplerine uyarıda bulunan Gökçel, bunun fırsatçılığa dönüştürülmemesini, kiraların makul seviyede tutulmasını istedi.Gökçel, seçim tarihinin yaklaştığını belirterek, depremi yaşayan illerde sağlıklı bir seçmen kaydı oluşturulması ve vatandaşların oy kullanmasının sağlanması gerektiğini söyledi.