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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün feribot seferi yapılmayacak.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında bugünkü feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

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