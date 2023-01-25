AjansHaber.com.tr Dünya Göçmen kampında yangın

Göçmen kampında yangın

Fransa'nın başkenti Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki Fresnes kentinde, göçmen kampında çıkan yangın nedeniyle 150 düzensiz göçmen tahliye edildi.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, düzensiz göçmenlerin kaldığı kampta yangın çıktı.

Yangın, bölgeye gelen yaklaşık 100 itfaiye görevlisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ile-de-France bölgesindeki Fresnes kentindeki kampta kalan 150 düzensiz göçmen yangın nedeniyle başka yere tahliye edildi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fransız erkekleri kadına şiddeti savunuyor!
AB'den İran'a yaptırım kararı açıklaması
İngiltere'de yaklaşık 200 çocuk kayboldu
ABD'de kuş gribi krizi! Yumurta fiyatları uçtu!
ABD Başkanı Biden'ın gizli belgeleri bulundu!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Musk hissedarlarını milyarlarca zarara uğrattı!