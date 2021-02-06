Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözülmedi!

Kim ya da kimler tarafından araziye dikildiğini öğrenilmeyen metal bloğun bulunduğu alanda jandarmanın 24 saat nöbeti ise devam ediyor. Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok mahalle sakinleri tarafından bulunması üzerine jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazıldığı belirlendi.



VATANDAŞLAR, METAL BLOK İLE BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Jandarma istihbarat ekipleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çevrede çalışmasını sürdürüyor. Göbeklitepe yakınlarında bulunan metal bloğun bulunduğu yönünde haberler büyük yankı uyandırması üzerine çok sayıda vatandaş, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bloğu görmek için Örencik Mahallesi'ne akın etti. Gördükler metal blok karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyen vatandaşlar, metal blok ile bol bol fotoğraf çektirdi.



ŞANLIURFA'DA HEYECAN YARATTI

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, cevrede bulunan Mahale sakinleri Örencik Mahallesine gelen yüzlerce kişi, metal bloğu merak ettiklerini söyledi. Haberlerde görünce heyecanlandıklarını ve metal bloğu görmek için çevredeki köylerden geldiklerini söyleyenler, "Burada tarlamız var. Tarlamıza giderken haberlerde gördüğümüz metal bloğu görmek istedik. Çok ilginç ve bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyoruz" dedi.

