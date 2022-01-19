Gizlice çektikleri etek altı görüntülerini satan çete çökertildi
Gizlice çektikleri cinsel içerikli görüntüleri Telegram gruplarından satan çete çökertildi.
Gizlice çektikleri görüntüleri 10 TL karşılığında satan çeteye operasyon düzenlendi.
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İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 22 ilde Özel Harekat destekli operasyon düzenledi.
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Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve suç unsuru ele geçirilirken, yakalanan 44 şüpheliden 37'si adliyeye sevk edildi.
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Gözaltına alınan şüphelilerin, "çocuğun cinsel istismarı" kapsamına giren görüntüleri 10-30 lira arasında sattığı belirlendi.
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