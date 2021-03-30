Gizli saldırı haberleri sonrası Putin'den çağrı

Kremlin, bu ayın başlarında New York Times'ın yayımladığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik 'bir dizi gizli saldırı' planladığına yönelik haberin ardından endişelerini bildirmişti.

Putin, küresel dijital sahanın, çoğu kez haksız rekabet ve siber saldırılar noktasında sert çatışmaların platformu haline geldiğini söyledi.

Dijital sahanın uluslararası teröristler ve organize suç örgütleri tarafından kullanıldığına dikkat çeken Putin, küresel güvenlik ile ülkelerin egemenlik ve çıkarlarını tehdit eden çok sayıda potansiyel tehlike bulunduğunu vurguladı.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Rusya Devlet Başkanı, devletlerin sürdürülebilir gelişimi için, küresel bilgi sahasında şiddeti önlemeyi hedef edinen ve karşılıklı yarar esasına dayanan uluslararası anlaşmalar yapılması gerekliliğine dikkat çekti. Bunun, bilimsel araştırmalar için uygun koşullar oluşturmayı ve potansiyel riskleri bertaraf ederken en ileri teknolojik çözümlerin hızlı bir şekilde uygulanmasını hedeflediğini belirtti.

Kremlin, bu ayın başlarında New York Times'ın yayımladığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik "bir dizi gizli eylem" planladığına yönelik haberin ardından endişelerini bildirmişti.