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Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye'den de hissedildiği belirtildi.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre, Yunanistan'ın Girit adasında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla, Antalya ve İzmir'de de hissedildi.

Yunanistan'ın Girit adasında TSİ 12.24'te 6.3 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi.

6.62 kilometre derinlikte meydana gelen depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Deprem Muğla, Antalya ve İzmir'de de hissedildi.

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