Giresun'da 4 işçi akıntıya kapıldı
Giresun’un Duroğlu beldesinde hidroelektrik santralinden su tahliyesi sırasında Aksu deresi yatağında duvar çalışması yapan 4 işçi akıntıya kapıldı.
Giresun’un Duroğlu beldesinde hidroelektrik santralinden su tahliyesi sırasında Aksu deresi yatağında duvar çalışması yapan 4 işçi akıntıya kapıldı. Olayda, 1 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 işçi kurtarıldı.
Giresun'da 4 işçi akıntıya kapıldı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 5, 2021
🔹Giresun’un Duroğlu beldesinde hidroelektrik santralinden su tahliyesi sırasında Aksu deresi yatağında duvar çalışması yapan 4 işçi akıntıya kapıldı.
🔹Olayda, 1 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 işçi kurtarıldı. pic.twitter.com/6vliwxR8Rj
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