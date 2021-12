Getir New York’ta hizmet vermeye başladı

Hızlı teslimat girişimi Getir, ABD pazarındaki etki alanını genişlettiğini duyurdu. Geçtiğimiz ay Şikago’da hizmet vermeye başlayarak ABD pazarına adım atan girişim, bugün itibariyle New York’ta da sipariş almaya başladığını bildirdi.

ABD operasyonu ile şirket olarak bir dönüm noktasından geçtiklerini söyleyen Getir Kurucusu Nazım Salur, "New York, dünyanın her yerinden insanın olduğu Amerika’nın en önemli, en hareketli şehri. Dünya’nın en önemli ticaret ve finans merkezi. New York’ta zaman her şey demek, insanlar zamanla yarışıyor. Bu insanların günlük ihtiyaçlarına Getir'in yaygın ağıyla 10 dakikada ulaşabilecek olması, tüm ezberlerini bozan bir kolaylık olacak" dedi.

Son dönemde yurtdışı açılımlarına hız veren Getir, 1 yıl içinde 7 Avrupa ülkesinde hizmet vermeye başladı.

Getir’in bu yıl Ocak ayında İngiltere ile başlayan global açılımı Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam etti. Yapılan açıklamaya göre, Getir’in ABD’de Şikago ve New York’un ardından bir sonraki durağı ise Boston olacak.

Getir, geçtiğimiz Mart ayında aldığı 300 milyon dolarlık yatırım ile değerini milyar doların üzerine taşıyarak Türkiye'nin ikinci 'unicorn'u olmuştu.

Start spreading the news,@Getir is in town today,

We want to be part of it,

NewYork, NewYork

👊🏻🧿💜 pic.twitter.com/GM41ftCBM2