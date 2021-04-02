'Getir' Avrupa pazarında

Online teslimat uygulaması Getir, yerli ve yabancı fonlardan aldığı yeni yatırımlarla unicorn olma başarısı sağladı.

2015 yılında kurulan girişim, 2,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. 617 şirketin bulunduğu Dünya Unicorn Listesi'ne ise 166’ncı sıradan girdi.

"Başarıyı dünyada yapılmamış bir işi yapmaya borçluyuz"

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, bu başarıyı, dünyada yapılmamış bir işi yapmaya borçlu olduklarını söyledi.

"İkinci olarak da bunu teknolojiyle yapmaya borçluyuz. Bunu Türkiye’de geliştirdiğimiz teknoloji ile yapıyoruz. Türk yazılım mühendisleriyle, Türk data mühendisleriyle yapıyoruz."

Yine 'Getir' adıyla hizmet verecek

Getir'in Türkiye'de 10 bin çalışanı bulunuyor. 1,5 ay önce Londra pazarına açılan girişim, 200 çalışanıyla hızlı bir büyüme sağladı.

Tütek, İngiltere'den sonra Avrupa kıtasına yayılmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Almanya, Fransa ve Hollanda’yı şu anda hedefliyoruz. Burada iş alımları başlattık, depo arayışlarımız sürüyor. Çok kısa süre içinde bu 3 ülkede de Getir'i 'Getir' adıyla göreceğiz" dedi.

Hedef ülkelerde iş alımlarını başlatan girişim, kısa sürede dünyada 5 ülkede yer almayı planlıyor.