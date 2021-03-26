Getir, 300 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı

Sipariş uygulaması Getir, 2,6 milyar dolar değerleme ile 300 milyon dolarlık yatırım alarak Türkiye’nin yeni 'Unicorn'u oldu.



Getir Kurucusu Nazım Salur, Getir'in artık bir "Unicorn" olduğunu açıkladı.

2015 yılında kurulan Getir, geçen yıl 38 milyon dolarlık Seri A yatırım almıştı. Aradan geçen tam 1 yılın ardından 850 milyon dolar değerleme ile 128 milyon dolar yeni bir yatırım aldığını duyurdu.

Değerlemesi 1 milyar dolar ya da üzeri olan girişimler 'Unicorn' olarak adlandırılıyor. Türkiye'nin ilk 'Unicorn'u oyun şirketi Peak Games olmuştu. 2010 yılında İstanbul'da kurulan Peak Games 1,8 milyar dolar karşılığında ABD'li mobil oyun şirketi Zynga'ya satıldı.