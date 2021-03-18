Gergerlioğlu'nun skandal paylaşımına tepki

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen hapis cezası kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. Gergerlioğlu sosyal medya hesabından, başörtüsü nedeniyle 1999'da meclisten çıkarılan Merve Kavakçı ile kendisini özdeşleştirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı ise Gergerlioğlu'na sert tepki gösterdi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından sosyal medyadan Merve Kavakçı'yı örnek göstererek algı operasyonuna kalkıştı. "Merve Kavakçı'uı nasıl kovdularsa meclisten bugün beni de kovmak istiyorlar" diyen Gergerlioğlu'na AK Partili Kavakçı'dan tepki geldi.

Gergerlioğlu'nun paylaşımına Kavakçı şu sözlerle tepki gösterdi:

'PKK'NIN SAVUNUCULARI AĞIZLARINA ALMASIN'

Bir ay evvel de söylemiştim: Dünya tarihinin en zarif,sabırlı, şiddet içermeyen,barışçıl, medeni, sivil hak mücadelesi olan başörtüsü mücadelesini ve “Merve Kavakçı” ismini din düşmanı,Kürt düşmanı,kadın düşmanı,insan düşmanı terör örgütü PKK’nın savunucuları ağızlarına almasın.

Bir ay evvel de söylemiştim: Dünya tarihinin en zarif,sabırlı, şiddet içermeyen,barışçıl, medeni, sivil hak mücadelesi olan başörtüsü mücadelesini ve “Merve Kavakçı” ismini din düşmanı,Kürt düşmanı,kadın düşmanı,insan düşmanı terör örgütü PKK’nın savunucuları ağızlarına ALMASIN! https://t.co/dnDCSJ5EqJ pic.twitter.com/qFyExQHlG6 — Dr. Ravza KAVAKCI KAN 🇹🇷 (@RavzaKavakci) March 17, 2021

BİTMEDİ BİR TÜRLÜ HAD BİLDİRME SEVDANIZ'

“Merve Kavakcı’ya yapılanlar...” diye destanlar yazıyor... 22 senedir sesi çıkmayan bazı zavallılar da “Bu vesile ile yine Merve Kavakcı’ya tekrar linç yapalım” heyecanı yaşıyor...Terör seviciler birleşmiş “Merve Kavakcı” diye ağlaşıyor. Bitmedi bir türlü had bildirme sevdanız!

Merve Kavakcı’ya holiganca saldırarak 2 Mayıs 1999’da milli iradeye darbe yapıldığında hakkında mahkeme kararı YOKTU! PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini desteklememişti! Sadece seçilerek, milli iradeyi temsilen geldiği Meclis’de hedef gösterildi.