Gergerlioğlu'na CHP'den destek ziyareti

'Terör propagandası yapmak' suçundan 2 yıl hapis cezası alan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında kesinleşen mahkeme kararı, dün TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla milletvekilliği düşen Gergerlioğlu, Genel Kurulu terk etmedi.

Dün akşam 20.00 sıralarında diğer HDP milletvekilleriyle birlikte Genel Kurulu'ndan çıkan Gergerlioğlu, HDP grup odasına geçti. Geceyi burada geçiren Gergerlioğlu, bugün de Meclis'ten ayrılmadı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı çıkana kadar Meclis'ten ayrılmayacağını belirten ve eylemini sürdüren Gergerlioğlu'na, HDP milletvekilleri eşlik etti.

CHP'Lİ ŞENER'DEN DESTEK ZİYARETİ

Gergerlioğlu'nu, HDP grup odasında CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ziyaret etti.