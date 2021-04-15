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Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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