Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark MILLEY ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/shiu7hUbXt— TSK (@TSKGnkur) April 14, 2021
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