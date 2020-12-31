Genelkurmay Başkanı Floros gayri askeri statüdeki adaları ziyaret etti

Noel öncesi Türkiye'ye yakın adaları ziyaret etmeye başlayan, Bulamaç, Eşek Adası, Limni gibi adalara gidip Türkiye'nin sert tepkisini çeken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Twitter hesabından şok bir fotoğraf paylaştı.

Hafta boyunca Rodos, Kerpe, Kalimnos, Girit gibi adalara gidip askerlerle poz veren Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, yaz boyunca tüm gözlerin çevrildiği Meis Adası'nı da ziyaret etti.

General Floros, Antalya'nın Kaş ilçesinin karşısında yer alan Meis'te çekilmiş fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın hesabından da bir haber yayınlandı.

Rodos Adası'ndan Meis'e geçen Yunan Genelkurmay Başkanı, burada Belediye Başkanı Georgios Sampsakos ile bir araya geldi.

Ancak adadaki asıl sürpriz Genelkurmay Başkanı Floros'un bir bota binerek Meis çevresinde tur atması ve askerlerle poz vermesi oldu.

Ada Savunma Yönetimi binasını da ziyaret eden Yunan Genelkurmay Başkanı, Meis'teki askerlerden diğerlerinde olduğu gibi kırmızı alarm durumunda kalmalarını istedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta içinde General Floros'un ziyaretlerini sert şekilde eleştirmişti. Bakan Akar, "Adalar hukuka aykırı şekilde silahlandırıldı. Bu nasıl bir mantık? Bu yetmezmiş gibi sürekli bu adaların tahkimi için gelişler-gidişler, ziyaretler... Bu tahrik, taciz değil de nedir?" diye sormuştu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı, daha önceki ziyaretlerinde adalara daha fazla asker ve silah konuşlandırılacağını söylemişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta içinde General Floros'un ziyaretlerini sert şekilde eleştirmişti. Bakan Akar, "Adalar hukuka aykırı şekilde silahlandırıldı. Bu nasıl bir mantık? Bu yetmezmiş gibi sürekli bu adaların tahkimi için gelişler-gidişler, ziyaretler... Bu tahrik, taciz değil de nedir?" diye sormuştu.