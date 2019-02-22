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Zonguldak'taki suç örgütüne yönelik operasyon

- Suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak'taki suç örgütüne yönelik operasyon

- Suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

22 Şubat 2019 Cuma 09:36
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Zonguldak'taki suç örgütüne yönelik operasyon

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.T, Ş.A, M.Ç, F.U, E.G, U.K, S.T, B.Ö. ve F.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

- Olay

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta, "yağma", "kasten yaralama", "hakaret, tehdit", "dolandırıcılık", "mala zarar verme", "3. şahısların arasındaki borç ilişkilerini düzenlemeye çalışma" ve "esnaflardan haraç alma" suçlarına karışanlara yönelik çalışma başlatmıştı.

Adli çalışmaların yanı sıra 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kentte "Tophane Grubu" olarak bilinen ve örgütün liderliğini yaptığı iddia edilen B.T. ile Ş.A, M.Ç, F.U, E.G, U.K, S.T, B.Ö. ve F.D. gözaltına alınmıştı.

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Adliyeye SevkOperasyonSuç örgütüZonguldak
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