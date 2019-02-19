Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
100909
ALTIN
226.800
DOLAR
5.3164
STERLİN
6.8699
EURO
6.0070

Zanlılar 300 kamera kaydı incelenerek yakalandı

- Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 14 Şubat'ta bir kişinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ölmesiyle ilgili 300 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı - Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Maktulün, Sevgililer Günü'nde elinde bir demet çiçekle kız arkadaşının yanına gittiği sırada saldırıya uğradığı belirtildi

Zanlılar 300 kamera kaydı incelenerek yakalandı

- Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 14 Şubat'ta bir kişinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ölmesiyle ilgili 300 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı - Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Maktulün, Sevgililer Günü'nde elinde bir demet çiçekle kız arkadaşının yanına gittiği sırada saldırıya uğradığı belirtildi

19 Şubat 2019 Salı 09:21
3 Okunma
Zanlılar 300 kamera kaydı incelenerek yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ölmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahfesığmaz Mahallesi’nde 14 Şubat'ta İbrahim Fikret Hakverdi'nin (59) yaşadığı apartmanın önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında bölgedeki 300 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlının kimliğini tespit etti.

Zanlı Doğan G. (31), evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda olayla bağlantısı bulunduğu iddiasıyla Cenker Ş. (42), Birol B. (32) ve Onur G. (34) de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Doğan G. ve Cenker Ş. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Birol B. ve Onur G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Elinde çiçekle kapıda saldırıya uğramış

İbrahim Fikret Hakverdi'nin kafe işletmeciliği yaptığı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iş çıkışı elinde bir demet çiçekle kendisini evde bekleyen yabancı uyruklu kız arkadaşı L.Z'nin yanına gittiği sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

Hakverdi, evinin bulunduğu apartmana gireceği sırada bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıyla ilgili polis ekipleri araştırma başlatmıştı.


Anahtar Kelimeler:
1 ölü300 Kamera4 şüpheliAdanaÇiçekSilahlı Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lübnan Başbakanı Hariri Büyükelçi Çakıl'ı kabul etti
Lübnan Başbakanı Hariri Büyükelçi Çakıl'ı kabul etti
"İzmir için çok güzel projelerimiz var"
Kapadokya'daki yapıların yıkılması
Kapadokya'daki yapıların yıkılması
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim