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YTB'den Gagauzlu miniklere eğitim seti

YTB, Gagauz Özerk Yeri'ndeki kreş ve anaokulu öğrencilerine çift dilli eğitim seti ulaştırdı

YTB'den Gagauzlu miniklere eğitim seti

YTB, Gagauz Özerk Yeri'ndeki kreş ve anaokulu öğrencilerine çift dilli eğitim seti ulaştırdı

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:12
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YTB'den Gagauzlu miniklere eğitim seti

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Moldova'nın Gagauz Özerk Yeri'nde faaliyet gösteren kreş ve anaokulları için hazırladığı çift dilli eğitim setlerini minik öğrencilere dağıttı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gagauz Özerk Yeri'nde dağıtılan çift dilli eğitim setlerinde hikaye, şiir ve ders kitapları, şarkılar ve farklı temalarda eğitici kartlar yer alıyor.

Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar geniş coğrafyadaki Türk toplumunda, yoğun ve sıcak ilişkilerin yeniden tesis edilmesine adına çalışmalar yürüten YTB, eğitimden kültüre, akademiden sanata, iş birliği ağlarından sivil topluma kadar birçok alanda projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova ziyareti sırasında ilk örneklerinin teslim edildiği Moldovaca ve Gagauz Türkçesinde bastırılan eğitim materyallerinin devamı Gagauz Özerk Yeri'nde okullara ulaştırıldı.

Gagauz Özerk Yeri'ne ulaştırılan materyaller arasında öğrenciler için eğitim setlerinin yanı sıra öğretmenler için yardımcı materyaller yer alıyor.

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