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YSK'den TRT'ye kısmen izin

Niğde'de Demirkazık Dağı'nda ayağı kırılarak mahsur kalan dağcıyı kurtarma çalışması sırasında bir astsubay şehit oldu.

YSK'den TRT'ye kısmen izin

Niğde'de Demirkazık Dağı'nda ayağı kırılarak mahsur kalan dağcıyı kurtarma çalışması sırasında bir astsubay şehit oldu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 21:45
YSK'den TRT'ye kısmen izin

Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken ayağı kırılması sonucu mahsur kalan dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında bir asker şehit oldu.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı Peck Kulvarı opera aşağı batı yüzü mevkisinde 7 kişilik dağcı grubunda yer alan ve ayağı kırılan bir dağcının mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar geldiği belirtildi.

Açıklamada şunları kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Konya'dan kalkan helikopterli ekibin ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları esnasında, Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo Personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30), ipten kayarak yüksekten düşmesi sonucu yaralanmıştır. Olay yerinden helikopterle alınarak tedavi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hava Teknik Astsubay Uğur Görkem Harmankaya, tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz."

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Niğde/Çamardı Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı bir dağcıyı kurtarmak maksadıyla bölgeye sevk edilen arama/kurtarma ekibinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız, helikopterden düşmek suretiyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehadet haberi ailesine ulaştırıldı

Niğde'deki Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında şehit düşen Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın şehadet haberi, İzmir'deki ailesine ulaştırıldı.

Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak ve askeri yetkililer, ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları esnasında helikopterden düşerek yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo personeli Harmankaya'nın (30) Çiğli ilçesindeki evine geldi.

Çıtak ve beraberindekiler, aileye şehadet haberini verdi.

Evli ve bir çocuk babası şehidin, bayramın birinci günü İzmir'den görev yeri Konya'ya döndüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
şehitDağcı
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