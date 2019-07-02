YPG/PKK'ya haziranda ağır darbe

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik haziranda düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya haziranda da ağır darbe vurdu.

Bir ayda 126 terörist etkisiz hale getirildi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-30 Haziran 2019'da yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 126 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik bu süreçte birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 200 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Haziran ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında ise 10 güvenlik görevlisi şehit oldu, 3 sivil hayatını kaybetti, 14 güvenlik görevlisi ile bir sivil yaralandı.

Örgütün sözde sorumluları etkisiz hale getirildi

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, haziran ayında örgütün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 7 Haziran'da etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Civan" kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.

Aynı operasyonda etkisizleştirilen diğer teröristin ise 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit edildiği terör saldırısının faili olduğu belirlendi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Suriye'nin kuzeyinde 9 Haziran'da 1 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren ve yoğun ateş altına alınan teröristlerden 10'u etkisiz hale getirildi.

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri 12 Haziran'da Hakkari'de yakalandı.

Şırnak'ta 16 Haziran'da etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride aranan Emine Toy, birinin de "gri" kategoride yer alan Yılmaz Begiç olduğu anlaşıldı.

"Kırmızı" kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 16 Haziran'da ölü ele geçirilen teröristin Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu "Eren Karker" kod adlı Ünal Dinar olduğu saptandı.

Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in Bingöl'de şehit düştüğü terör saldırısının planlayıcısı "kırmızı" kategoride aranan terörist Şerif Yakut, Bitlis'te 19 Haziran'da iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirildi.

Tunceli merkez kırsalında 23 Haziran'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin örgütün sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu olan "turuncu" kategorideki "Hakkı Çemişgezek" kod adlı Cihan Çelebi, gri kategorideki diğer 3'ünün ise sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu "Sidar" kod adlı Mazlum Atar, sözde Dersim Eyalet YPS Gücündeki "Adnan Piro" kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu "Rızgar" kod adlı Abdulkerim Avras olduğu anlaşıldı.

Terör yuvalarına büyük harekat

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 27 Mayıs'ta başlatılan "Pençe Harekatı" sürüyor.

Harekatla, Hakurk bölgesinde terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.

Haziran ayındaki terör saldırıları

Haziran ayındaki bazı terör saldırıları şöyle:

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 Haziran'da güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

- Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 Haziran'da güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

- Suriye'nin kuzeyinde 9 Haziran'da TSK üssüne yönelik terör saldırısında 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Haziran'da yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti.

- Tunceli kırsalında 12 Haziran'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

- Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 16 Haziran'da 1 asker şehit düştü.

- Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 26 Haziran'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 28 Haziran'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

- Hakkari merkeze bağlı Doğanlı mezrasında 29 Haziran'da güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit düştü.