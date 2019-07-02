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YPG/PKK, BM'deki skandalla çocukları savaştırdığını da kabul etti

Terör örgütü YPG/PKK, yıllardır 11-16 yaşındaki çocukları ailelerinden kopararak sözde eğitim kamplarına alıyor ve savaştırıyor.

YPG/PKK, BM'deki skandalla çocukları savaştırdığını da kabul etti

Terör örgütü YPG/PKK, yıllardır 11-16 yaşındaki çocukları ailelerinden kopararak sözde eğitim kamplarına alıyor ve savaştırıyor.

02 Temmuz 2019 Salı 11:55
YPG/PKK, BM'deki skandalla çocukları savaştırdığını da kabul etti

Terör örgütü YPG/PKKBirleşmiş Milletler (BM) ile imza attığı çocukları savaştırmayı bırakma eylem planıyla işlediği savaş suçunu itiraf etmiş oldu.

"SDG" ismini kullanan YPG/PKK'nın dün, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ile BM Cenevre Ofisi'nde bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için hazırlanan eylem planına imza attığı ortaya çıktı.

Uzun süredir 11-16 yaş çocukları savaştırdığı bilinen YPG/PKK, skandal anlaşmayla bu konudaki suskunluğunu bozmuş ve durumu ilk kez kabul etmiş oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda çocuk savaşçıların fotoğrafları çıkmıştı

Uluslararası insan hakları örgütlerinin defalarca gündeme getirdiği konu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından da belgelenmişti.

AA, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan çocuk savaşçıların fotoğraflarını servis etmişti.

Yine 22 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Hacıhasanlı bölgesinde, hava harekatıyla imha edilen ve YPG/PKK'nın çocukları eğittiği belirlenen eğitim kampı, AA tarafından görüntülenmişti.

Yerle bir edilen kampın, 13-17 yaş çocuk savaşçıların eğitildiği merkez olduğu belirlenmişti.

YPG/PKK'nın 14 yaşındayken zorla silah altına aldığı 17 yaşındaki Yasemin Arif'in Deyrizor'daki çatışmalarda yaşamını yitirdiği 22 Ekim 2018'de öğrenilmişti.

Savaş suçu

1949 Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmeleri, çocukların asker olarak kullanılmasını yasaklıyor.

Söz konusu sözleşmelerde "çocuk askerler" konusu, 15 yaşından küçüklerin özel olarak korunması çerçevesinde ele alınıyor. Cenevre Sözleşmelerine ek, 1977 tarihli Uluslararası Silahlı Çatışmaların Kurbanlarının Korunmasına İlişkin 1 Numaralı Protokol'de, "15 yaşına ulaşmamış çocukların düşmanca davranışların tarafı olmamaları ve özellikle silahlı kuvvetlerde yer almamaları" gerektiği belirtiliyor.

Kaybettiği örgüt elemanlarının boşluğunu çocuklarla doldurmaya çalışan örgütün işlediği bu suç, uluslararası insan hakları örgütlerince sık sık ele alınıyor.

ABD'nin Temmuz 2015'te yayımladığı İnsan Ticareti Raporu, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün yıllık raporlarında defalarca gündeme getirilen konuya ilişkin BM verileri de mevcut.

BM'ye göre YPG/PKK 2017'de 72'si kız olmak üzere en az 224 çocuğu ailelerinden koparıp sözde kamplarında eğitime alırken, 2018'de ise bu sayı 5 katına çıktı.

YPG/PKK, maddi zorluk içindeki aileleri kandırarak ya da zorlayarak çocuklarından koparıyor, 11-16 yaşındaki çocukları, sözde eğitim kamplarına götürerek bir daha aileleriyle görüştürmüyor.

Anahtar Kelimeler:
YPGPKK
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