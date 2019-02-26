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"Yirmi yıldan beri İzmir’in vaktini çaldılar"

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci: - "İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler yarışında geride kaldı. Yirmi yıldan beri İzmir’in vaktini çaldılar"

"Yirmi yıldan beri İzmir’in vaktini çaldılar"

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci: - "İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler yarışında geride kaldı. Yirmi yıldan beri İzmir’in vaktini çaldılar"

26 Şubat 2019 Salı 04:15
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İZMİR (AA) - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, CHP yönetiminde İzmir'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler yarışında geride kaldığını ifade ederek, "20 yıldan beri İzmir’in vaktini çaldılar." dedi.

Zeybekci, Tire ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, İzmir'in, dünyanın en güzel şehri olduğunu belirtti.

İzmir'in, 1997'de Türkiye'de en büyük ikinci ekonomiye sahip kent olduğuna işaret Zeybekci, şunları kaydetti:

"İzmir, Türkiye'nin ihracatına katkı veren en önemli şehirlerinden biriydi. 2018 Türkiye'sinin üçüncü büyük ekonomisi. Böyle devam ederse üçüncü sıradan 5’e gerileyecek. 21. yüzyıl Türkiye'sinde en ilkel problem, çöplerin dağlara atılmasıdır. İzmir tıbbi atıklarını Manisa Büyükşehir Belediyesine gönderiyor. Çöp meselesini 1,5 yılda çözeceğiz. Trafik, altyapı, üstyapı. Bunları çözeceğiz. Türkiye ortalamasına göre en yüksek genç işsizlik İzmir’de. İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler yarışında geride kaldı. Yirmi yıldan beri İzmir’in vaktini çaldılar. Biz efelenmeye gelmedik ama efe gibi dimdik ayakta durmaya geldik Allah’ın izniyle."

Tire'de bir tarih ve kültür olduğunu vurgulayan Zeybekci, ilçede bazı eksikler bulunduğunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kuracakları şirket ile bu eksikleri gidereceklerini ifade etti.

Zeybekci, şöyle devam etti:

"Holding gibi bir şirket kuracağız. Bu şirket Tire’de tüm kardeşlerimin hizmetinde olacak. Tire'de ihmal edilen o mezbaha; kooperatiflerimizle, odalarımızla beraber en kısa sürede açılacak. Bu Büyükşehir'in yetkisinde, göreve gelir gelmez ilk verdiğimiz talimat inşallah bu olacak. Tire-Belevi kara yolu, çalışması devam ediyor ve 2020’de bitecek. Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı ile mezbaha yan yana nasıl olur görün. Denizli'de yaptık. Tire'ye de yapacağız. Tire'deki büyük sorunlardan biri de soğuk hava deposunun olmaması. Bunu Büyükşehirde kuracağımız şirketle yapacağız. Ve tabii en önemli isteğinizin bir fakülte olduğunu biliyorum. Ege veya 9 Eylül'ün bir fakültesi Tire'de olmalı. Tire'nin sokaklarında dolaşırken burada bir tarih, kültür ve medeniyet var. Burada ayrı bir hava var. Sokaklarında yürürken buranın esnafıyla, insanıyla havası bir başka. Biz bu ülkeye ve bu millete hizmetkar olmaya geldik. Biz gönüller yapacağız inşallah."

- Halasının yaşadığı evi ziyaret etti

Konuşmasının ardından salondakilerle özçekim yapan Zeybekci daha sonra ağabeyi ile Tire'de yaşayan merhum halasının evine gitti. Evin şimdiki sahibi Fakiye Karadoğan’ı ziyaret eden Zeybekci, çok farklı duygular içinde olduğunu ifade ederek, "Halama kalmaya gelirdim. Birlikte Değirmendere’deki zeytinliğe zeytin silkmeye giderdik." dedi.

Daha sonra aynı mahalledeki kahveye giderek vatandaşlarla sohbet eden Zeybekci, kendisi için şiir yazan Semiha Hıncal'ı (73) da evinde ziyaret etti.

Anahtar Kelimeler:
SeçimTireZeybekci
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