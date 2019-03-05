Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104213
ALTIN
222.141
DOLAR
5.3717
STERLİN
7.0814
EURO
6.0825
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Yeni aldığı protez bacağı eviyle birlikte yandı

- Bilecik'te yaşayan Hasan Güler'in, çıkan yangında iki katlı ahşap evi kullanılmaz hale gelirken yeni aldığı protez bacağı da yandı

Yeni aldığı protez bacağı eviyle birlikte yandı

- Bilecik'te yaşayan Hasan Güler'in, çıkan yangında iki katlı ahşap evi kullanılmaz hale gelirken yeni aldığı protez bacağı da yandı

05 Mart 2019 Salı 03:34
3 Okunma
Yeni aldığı protez bacağı eviyle birlikte yandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy'de, Hasan Güler'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına 3 araçla müdahale eden Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldıktan sonra yangını söndürdü. İki katlı ahşap ev, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Evde yalnız yaşayan ve trafik kazası sonucu bir bacağını kaybeden Hasan Güler'in yangın esnasında dışarıda olduğu öğrenilirken, evde bıraktığı yeni protez bacağının da yandığı öğrenildi.

Öte yandan, yangın esnasında yan evde olan ve oğlunun evinin yandığını görünce fenalaşan 83 yaşındaki Ruhiye Güler, 112 Acil Servis ekibi tarafından Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anahtar Kelimeler:
AhşapBilecikIkametPazaryeriYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleriyledir, Kürtler bizim kardeşimizdir"
Konya'da polis aracı ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
Konya'da polis aracı ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
Arnavutluk'ta Medya Akademisine katılanlara sertifikaları verildi
Arnavutluk'ta Medya Akademisine katılanlara sertifikaları verildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim