Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99726
ALTIN
252.688
DOLAR
5.6356
STERLİN
7.1090
EURO
6.3937
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK neyse DHKP-C...
Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine 'sert' yanıt
Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine...
Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda
Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler Sergisi'ni açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler...

'Yavuz' gemisi Mersin açıklarına ulaştı

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz gemisi, Silifke ilçesi açıklarına geldi.

'Yavuz' gemisi Mersin açıklarına ulaştı

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz gemisi, Silifke ilçesi açıklarına geldi.

30 Haziran 2019 Pazar 22:33
'Yavuz' gemisi Mersin açıklarına ulaştı

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Mersin'in Silifke ilçesi açıklarına geldi.

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO'nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, Silifke'nin Taşucu Mahallesi açıklarına demirledi.

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olan ve 20 Haziran'da Kocaeli'den yola çıkan Yavuz'un bir süre burada bekledikten sonra ilerlemesini sürdüreceği öğrenildi.

Yavuz sondaj gemisi

Türk sondaj gemisi Yavuz'da spor ve sinema salonu ile dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini hastane de yer alıyor.

Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da görevli Türk personel, genellikle 21 günlük çalışmanın ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel yakıtlı jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un, 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi mevcut.

Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

Anahtar Kelimeler:
Yavuz Gemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ergenekon davasında karar açıklandı
Ergenekon davasında karar açıklandı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
FETÖ sanıkları hesap veriyor
FETÖ sanıkları hesap veriyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim