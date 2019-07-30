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Yaşar Büyükanıt yoğun bakımdan çıktı

Kuşadası'nda rahatsızlanan ve tedavi için İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, genel yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak yatan hasta katına alındı.

Yaşar Büyükanıt yoğun bakımdan çıktı

Kuşadası'nda rahatsızlanan ve tedavi için İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, genel yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak yatan hasta katına alındı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:21
Yaşar Büyükanıt yoğun bakımdan çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için 27 Temmuz'da İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın genel yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak yatan hasta katına alındığı belirtildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, hastanelerinde 27 Temmuz'da tedavi altına alınan Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel durum bozukluğu ve yüksek ateş nedeniyle 27 Temmuz 2019 Cumartesi hastanemizin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine başlanan hastamız Yaşar Büyükanıt, yatan hasta katına alınmıştır. Planlanan tedavisi yatan hasta katında sürdürülmektedir."

Anahtar Kelimeler:
Yaşar Büyükanıt
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