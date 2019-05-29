Yapı Malzemeleri Sektörü 2 Yıl İçinde Yeniden Toparlanacak

1987 yılında ortaklı bir yapıyla özellikle inşaat firmalarına hizmet vermek amacıyla kurulan Seycan Seramik, geniş ürün gamı ve 1000’e yakın ürün portföyü ile perakende satışa da hız veriyor. 1992 yılından itibaren aile şirketi olarak yoluna devam eden firma proje ve perakende satışını aynı anda gerçekleştirebilen sayılı firmalar arasında. Ürün ve hizmetlerini müşteri beklentileri doğrultusunda genişleten firma, 2002 yılında ivme kazanan sektörel canlılık ile beraber sürekli yenilenme ve genişleme yönünde yatımlar yapıyor. Eyüp Topal, bu alanda en önemli inovasyonları arasında ise müşteriye sundukları ‘çözüm ortaklığı’ projesini gösteriyor. Firmalara yönelik operasyonlarda müşterilerine danışman grubu atayan Seycan Seramik şeffaf yönetim, güven ve tecrübe ile yatırımlarına devam edeceklerini açıkladı.

Yapı Malzemelerinde E Ticaret Güvenle Büyüyor

Henüz 2003 yılında ve kanunen zorunlu olmadan çok önce sektörde yine bir ilk olarak web sayfası açtıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Topal, sektördeki tecrübe, geniş ürün gamı ve stoktan teslim avantajını e ticaret yatırımıyla daha geniş gruplara ve bireylere de yaşatmayı amaçlıyor. Archimall markası ile e ticarete hızlı bir yükseliş sağlayan Seycan Seramik, yenilikçi ve girişimci felsefesini koruyarak adından sıkça bahsettiriyor. Yapı malzemeleri ile ilgili aranan her şeyin kolayca bulunabileceği bu online mağazada 40 markadan 40 bin ürün yer alacak.

İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü Yeniden Yükselişte Olacak

Dünya genelindeki ekonomik küçülmenin Türkiye’deki inşaat ve yapı malzemeleri sektörüne etkilerini değerlendiren Eyüp Topal, piyasadaki stokların iki yıl içerisinde eriyeceğine ve iki yıl içerisinde sektörün yeniden canlanacağına dikkat çekiyor. Aynı zamanda İTO (İstanbul Ticaret Odası) Yapı Malzemeleri Sektör Temsilcisi olan Topal, bu çatı altında birçok proje geliştirerek sektöre büyük kazanımlar sağladıklarını da açıkladı. Bu doğrultuda 2009 krizi esnasında ‘Evini Yenile Türkiye’ sloganıyla büyük ses getiren kampanya 2013’den bu yana yine İTO çatısı altında, yapı malzemeleri sektörünü destekleyici projeler ile devam ediyor. Yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe durgunluğun uzun sürmeyeceğini belirten Eyüp Topal, 2020 itibariyle sektörün yeniden bir toparlanma ve hızlanma sürecine gireceğinin altını çizdi.