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Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor

- Yalova'da meslek lisesi öğrencileri, 14 Şubat'ta çıkan yangında ağır hasar gören evin tadilatını yapmaya başladı

Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor

- Yalova'da meslek lisesi öğrencileri, 14 Şubat'ta çıkan yangında ağır hasar gören evin tadilatını yapmaya başladı

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:43
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Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor

YALOVA (AA) - Yalova'daki meslek lisesi öğrencileri, 14 Şubat'ta çıkan yangında ağır hasar gören evin tadilatını yapıyor.

İsmetpaşa Mahallesi Cevher Sokak'ta 14 Şubat'ta, yüzde 70 engelli Kadir Karahasan ve 3 çocuğunun yaşadığı evde çıkan yangında ağır hasar meydana gelmesi üzerine "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" hayata geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen proje kapsamında kentteki 5 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin öğrencileri, yangında hasar gören evde bakım, onarım ve tadilat çalışmasına başladı.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, hasarlı evin önünde yaptığı açıklamada, insani, ahlaki, milli ve manevi değerleri güçlendirmek, yardımlaşma, birlik, beraberlik, merhamet duygularını pekiştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında çalışma başlattıklarını söyledi.

Öğrencilerin evin tadilatını ve bakımını yapacağını anlatan Tosun, "Proje öncesinde Valimizin onayı, sonrasında Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün desteği ve hayırseverlerimizin yoğun yardımlarıyla evi en yakın kısa zamanda, 10-15 günde yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Projeyle önemli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Tosun, şunları kaydetti:

"Yoksa devletimiz güçlü, evin bakım ve onarımını çok kısa zamanda yerine getirebilirdi. Ancak öğrencilerimizle beraber bu işin yapılmasına çok önem veriyoruz. Hayırseverlerin destek için araması ve 'Ben de elimden geleni yaparım' demesi halen milletimizin ne kadar yardımsever olduğunun göstergesi. Bu değerimizi ilelebet yaşatmak da eğitim camiası olarak bize düşüyor."

- "Evin sıvası, seramikleri yenilenecek"

Öğrencilerden Bedirhan Çelik ise zor durumdaki bir aile için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Öğrenci Buğrahan Etyemez de projeye katkı sağladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Önce yanık yerleri sökeceğiz. Sonra da sıvasını yapacağız." diye konuştu.

Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Bölümü öğretmeni Arzu Okumuş da "Evin sıvaları, seramikleri yenilenecek, boyası yapılacak. Öğrencilerimiz okulda teorik olarak gördüklerini, burada uygulama fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

Kadir Karahasan'ın evinin üst katında oturan annesi Seniye Karahasan da kendilerine destek olan Yalova Valisi Muammer Erol, Tosun ve öğrencilere teşekkür etti.


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Yalova
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