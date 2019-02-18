Yangına müdahale sırasında mutfak tüpü patladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mutfak tüpü patladı.Kültür Mahallesi Arka Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine...