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“Yalancı baharın“ ardı yoğun kar

- Trakya'da vatandaşlar kışın ortasında güneşli ve sıcak havanın keyfini yaşadı - Hafta sonu ise bölgede soğuk hava ve ardından kar yağışı bekleniyor - Trakya illerinde beklenen yoğun kar yağışının 2 gün etkili olacağı tahmin ediliyor

“Yalancı baharın“ ardı yoğun kar

- Trakya'da vatandaşlar kışın ortasında güneşli ve sıcak havanın keyfini yaşadı - Hafta sonu ise bölgede soğuk hava ve ardından kar yağışı bekleniyor - Trakya illerinde beklenen yoğun kar yağışının 2 gün etkili olacağı tahmin ediliyor

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:18
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“Yalancı baharın“ ardı yoğun kar

EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da vatandaşlar kışın ortasında güneşli ve sıcak havanın keyfini yaşadı. Hafta sonu ise bölgede soğuk hava ve ardından kar yağışı bekleniyor.

Edirne'de etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu. Kışın ortasında etkili olan güneşli hava vatandaşları mutlu etti.

Yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte hava sıcaklığı 15 derece ölçülürken, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar yeşil alan ve nehir kenarlarına güneşli havanın tadını çıkardı. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte sıcaklıkların hafta sonu eksi değerlere kadar düşeceğini kaydetti.

Kırklareli'nde de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte bazı vatandaşlar yürüyüş yapmayı tercih etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Sıcak havayı fırsat bilen Tekirdağlılar parklar ve açık havada günlerini geçirdi.

- Hafta sonu kar bekleniyor

Meteorolojik değerlendirmeye göre, hava sıcaklıkları cuma günü bölge genelinde sağanaklarla düşmeye başlayacak.

Cumartesi günü ise hava sıcaklıklarının daha da düşmesiyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışının Trakya'da iki gün etkili olacağı tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
EDİRNEKar YağışıKırklareliSıcak Hava
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