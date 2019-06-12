Yağı, balı ve turizmiyle karlı bir ürün: Lavanta

Lavanta ve Trüf Mantarı Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkanı Niyazi Uluçoban, "Lavantanın yağından, balından ve turizminden yarar sağlanabilir. Bu üçünden birini masrafa çıkardığınız zaman diğer ikisi size kar getirecek bir üründür." dedi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin iş birliğinde düzenlenen 2. Edirne Lavanta Günleri etkinlikleri kapsamında "Türkiye'de Lavanta Tarımı" konulu panel düzenlendi.

Enstitünün Karaağaç'ta bulunan lavanta deneme tarlasındaki etkinlikte konuşan Lavanta ve Trüf Mantarı Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkanı Niyazi Uluçoban, Türkiye'de lavanta tarımının yaklaşık 40 yıl önce Isparta'da başladığını söyledi.

Lavantanın tıbbi aromatik ve endüstriyel bir bitki olduğunu belirten Uluçoban, son dönemdeki girişimlerle Türkiye'de ilaç ve kozmetik sektörünün talep ettiği türlerin yetiştirilmeye başlandığını ve üretimin arttığını ifade etti.

Çok sayıda lavanta çeşidi olmasına rağmen "angustifolia" türlerinden elde edilen yağın ilaç sektöründe ham madde olarak tercih edildiğini vurgulayan Uluçoban, "İlaç sektörü sonsuz bir pazar. Türkiye'nin yanında başka ülkeler de bu pazara girse zamanla bu pazarda bir tıkanma olmayacaktır. Biz üreticiler olarak daha kaliteli bir üretimle daha kaliteli bir yağ çıkarmaya dikkat etmeliyiz." dedi.

"Atık bırakmaz ve doğala yakın bir üründür"

Lavanta tarımının keyifli bir uğraş olduğunu dile getiren Uluçoban, şöyle devam etti:

"Lavanta, bahçenizi düzenli kurduğunuz zaman çok fazla masraf etmeden her sene aynı derecede ürünü alabileceğiniz bir tarım ürünüdür. Aynı zamanda üçlü bir ürün alma şansınız var. Lavantanın yağından, balından ve turizminden yarar sağlanabilir. Bu üçünden birini masrafa çıkardığınız zaman diğer ikisi size kar getirecek bir üründür. Doğru tür ve doğru ekin yapıldığında 12-15 yıl arası çiçek kesimi yapılabilir. Lavanta yanındaki bitkilere etki etmez. Atık bırakmaz ve doğala yakın bir üründür."

Uluçoban, Edirne'nin toprak yapısı ve florasının lavantaya uygun olduğunu belirterek üreticilere geniş arazi alanlarında bunu ekmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bu arada Lavanta Günleri kapsamında tarlayı ziyaret eden yüzlerce vatandaş mor çiçekler arasında fotoğraf çektirdi.