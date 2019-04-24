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Vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devletten görüntülenecek

"Kişi Vekaletnameleri Sorgulama" hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

Vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devletten görüntülenecek

"Kişi Vekaletnameleri Sorgulama" hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 23:40
Vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devletten görüntülenecek

"Kişi Vekaletnameleri Sorgulama" hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda saat 16.00 itibarıyla Dijital Türkiye'de (e-Devlet) erişime açılan 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri görüntülenebilecek." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
E-Devlet
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