Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
sisli
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
102401
ALTIN
229.539
DOLAR
5.3100
STERLİN
6.9135
EURO
6.0245

“Vee Perde“nin galası yapıldı

- Yönetmenliğini Hidayet Erdinç'in üstlendiği, Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünü paylaştığı oyunun gala gösterimi gerçekleştirildi

“Vee Perde“nin galası yapıldı

- Yönetmenliğini Hidayet Erdinç'in üstlendiği, Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünü paylaştığı oyunun gala gösterimi gerçekleştirildi

20 Şubat 2019 Çarşamba 00:18
5 Okunma
“Vee Perde“nin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünü oynadığı "Vee Perde" adlı tiyatro oyunu gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Sahne 74'te gerçekleştirilen galaya, Orhan Gencebay, Mahsun Kırmızıgül, Oya Başar, Nevra Serezli, Sinan Bengier ve Müfit Can Saçıntı'nın da arasında bulunduğu tiyatro ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Neil Simon'un yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği, İlyas İlbey'in de uyarladığı oyunun yönetmenliğini Hidayet Erdinç, dekor tasarımını Barış Dinçel, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu, kostüm tasarımını ise Dilek Kaplan üstleniyor.

Oyunun kadrosunda Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in yanı sıra Kutay Şahin, Ortans Kıvanç, Serdar Bordanacı, Oben Onur ve Merve Akaydın yer alıyor.

İki eski komedyen Cahide ve Adnan'ın hikayesini konu alan oyunda bir zamanlar şöhreti doruklarda yaşamış olan iki sanatçının birbirleriyle çekişmeleri ve gösteri dünyasının acımasız ve ezici etkisi anlatılıyor.

Son Güncelleme: 20.02.2019 09:37
Anahtar Kelimeler:
Galaİlyas İlbeyTiyatroYasemin Yalçın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tartıştığı ağabeyini bıçakladı
Tartıştığı ağabeyini bıçakladı
Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı
Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı
İstanbul’da yoğun sis kazalara neden oldu
İstanbul’da yoğun sis kazalara neden oldu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim