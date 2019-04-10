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Vangölü Ekspresi ile eşsiz manzaralar eşliğinde seyahat imkanı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde turizme büyük katkı sağlayan ve doğal güzellikler eşliğinde seyahat imkanı sunan Vangölü Ekspresi ile 15 ayda Ankara'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine 42 bin 65 yolcu taşındı.

Vangölü Ekspresi ile eşsiz manzaralar eşliğinde seyahat imkanı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde turizme büyük katkı sağlayan ve doğal güzellikler eşliğinde seyahat imkanı sunan Vangölü Ekspresi ile 15 ayda Ankara'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine 42 bin 65 yolcu taşındı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 17:20
Vangölü Ekspresi ile eşsiz manzaralar eşliğinde seyahat imkanı

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçen Vangölü Ekspresi ile yolculuk, masmavi suyuyla insanı adeta büyüleyen Van Gölü'nün kıyısındaki Bitlis'in Tatvan ilçesinde sona eriyor.

Hat üzerindeki Muş'un yemyeşil ovasından ve Bitlis'in karlı dağlarının yamaçlarından gelen Vangölü Ekspresi, yerli ve yabancı yolcularına eşsiz güzellikteki manzaralar karşısında seyahat imkanı sunuyor.

Bölgenin turizm ve ekonomisine katkı sunan, 8 vagonlu ve 320 yolcu kapasiteli Vangölü Ekspresi'ni tercih eden yolcular, seyahat boyunca karşılaştıkları doğal güzelliklerin fotoğraflarını çekiyor.

Vangölü Ekspresi ile geçen yıl 31 bin 665, bu yılın üç ayında ise 10 bin 400 yolcu bölgeye geldi.

"Vangölü Ekspresi ile doğunun güzelliklerini gördük"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Mehmet Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat ve Vangölü ekspreslerinin videolarını izledikten sonra arkadaşlarıyla seyahat etmeye karar verdiklerini söyledi.

Hem Bitlis'teki arkadaşlarını hem de doğal güzellikleri görmek amacıyla seyahati planladıklarını anlatan Karaca, "Doğa ve manzara çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Tatvan'a gidiyoruz. Oradan da Mardin Midyat'a geçeceğiz. Tur şeklinde Doğu ve Güneydoğu'yu geziyoruz. Bunun için de Vangölü Ekspresi'ni seçtik. Doğayla iç içe güzergah boyunca çok güzel manzaralar olduğunu keşfettik. Vangölü Ekspresi ile doğunun güzelliklerini gördük." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi İrem Şevik ise sosyal medyada manzaraları ve trenin güzelliklerini gördüğünü dile getirdi. 

"Tren gayet güzel ve rahat"

Seyahat öncesi güzergahı ve doğal güzellikleri araştırdığını ifade eden Şevik, şöyle konuştu:

"Manzaraları kaçırmamak için erken uyandık. Çok güzeldi, büyülendik. Tren gayet güzel ve rahat. Koltukları geniş, rahatça uyuduk. Restorandan çay ve kahvelerimizi aldık. Memnunuz. Bu gece Tatvan'da konaklayacağız. Van'a günübirlik gidip geleceğim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yazın da arkadaşlarla gelmeyi planlıyoruz. Herkese ekspresi tavsiye ederim."

Anahtar Kelimeler:
Vangölü Expresi
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