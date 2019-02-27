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Van'da terör operasyonu

- Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerce saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülmüş 12 tüp ele geçirildi

Van'da terör operasyonu

- Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerce saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülmüş 12 tüp ele geçirildi

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:38
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Van'da terör operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömdüğü 12 tüp bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eyreler Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülü 12 büyük tüp ele geçirildi.

Tüpler, olay yerinde imha edildi.

Bölgede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar daha güçlü ve kararlı şekilde sürdürülecek.

Anahtar Kelimeler:
BaşkaleTerör OperasyonuVan
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