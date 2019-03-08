"Uyuşturucu etkili hapları" bağımlılara sattıkları iddiası

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu etkili hapları bağımlılara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda uyuşturucu hap bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu etkili kırmızı ve yeşil reçeteli 2 bin 800 hap ele geçirdi.

Hapları temin ettiği ileri sürülen eczacı kalfası Hicran A. (25) ile bunların bağımlılara satışını yaptığı iddia edilen Mustafa D, Yunus Ç, Şahin B. ve Veysi A. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Hicran A, Mustafa D. ve Yunus Ç. tutuklandı, Şahin B. ve Veysi A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.