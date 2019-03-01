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Üsküdar'da dolmuş şoförü silahla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir dolmuş şoförü, tartıştığı yolcu tarafından silahla yaralandı.Alınan bilgiye göre, olay Kandilli Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadıköy'den Beykoz yönüne giden 34 TZE 61 plakalı dolmuşun sürücüsü...

Üsküdar'da dolmuş şoförü silahla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir dolmuş şoförü, tartıştığı yolcu tarafından silahla yaralandı.Alınan bilgiye göre, olay Kandilli Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadıköy'den Beykoz yönüne giden 34 TZE 61 plakalı dolmuşun sürücüsü...

01 Mart 2019 Cuma 21:34
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Üsküdar'da dolmuş şoförü silahla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir dolmuş şoförü, tartıştığı yolcu tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Kandilli Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadıköy'den Beykoz yönüne giden 34 TZE 61 plakalı dolmuşun sürücüsü Bilal Öz'ü silahla yaralayan kişi ile yanındaki şahıs olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, ifadeleri alınmak üzere Çengelköy Polis Merkezine götürüldü.

Dolmuşa, Kuleli'de yolcu olarak binen ve alkollü oldukları belirtilen 2 genç erkek şahsın, ineceklerini belirterek aracı durdurdukları ancak sonra vazgeçtiklerini söyledikleri aktarıldı.

Bir süre sonra aracı yeniden durduran şahıslarla sürücü arasında tartışma çıktığı, bu kişilerden birinin Bilal Öz'e silahla ateş açtığı belirtildi.

Şüphelilerin, olayın ardından otobüse binerek buradan uzaklaştıkları kaydedildi.


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Dolmuş ŞoförüKandilliSilahlı YaralamaÜsküdar
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