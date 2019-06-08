Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4265
EURO
6.5701
2030'a kadar 700 milyon kişi susuzluktan göç edebilir
2030'a kadar 700 milyon kişi...
İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye 'ücretsiz taşıma' desteği
İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye 'ücretsiz...
YKS için geri sayım başladı
YKS için geri sayım başladı
Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli 'Gerede' tamamlandı
Türkiye'nin en uzun içme suyu...
G20’de Türkiye-Kanada iş birliği
G20’de Türkiye-Kanada iş birliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Marmaray'da kullanılmak üzere alınan tren setlerinin, kullanılmayarak kaderine terk edildiği" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 

Açıklamada, Marmaray'a, işletilmek üzere gelecekteki hedef yolcu sayıları ve yedek araç gereksinimi hesapları göz önüne alınarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından toplam 400 araçlık 54 adet tren seti temin edildiği aktarıldı.

Söz konusu setlerden, 20 adet 5 vagonlu tren setinin, projenin 13,6 kilometrelik Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi kesiminin 29 Ekim 2013'te işletmeye açılmasıyla günde 333 sefer yaptığı vurgulanan açıklamada, 24 adet 10 vagonlu ve 19 adet 5 vagonlu tren setinin ise 12 Mart 2019'da, Gebze-Halkalı arasında 77 kilometrelik hattın tamamının işletmeye açılmasıyla günde 286 sefer yaparak her gün ortalama 350-400 bin yolcu taşıdığı bildirildi.

Buna göre Marmaray için temin edilen toplam 54 setin 43'ünün her gün hizmet verdiğinin altı çizilen açıklamada, geriye kalan toplam 9 setin bir kısmının ise yedek kullanıldığı, bir kısmının ise yolcu sayısındaki artışa göre işletmeye alınmayı beklediği belirtildi.

Halen raylara indirilmemiş 2 setin testlerinin devam ettiği ve bu testlerin tamamlanmasının ardından hizmete alınacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla haberde yer aldığı gibi Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. 478 milyon avro israf edilmiş iddiaları asılsızdır. Söz konusu setler Gebze-Halkalı arasında her gün ortalama 350 bin İstanbulluya hizmet vermektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan imzasıyla cevap verilen soru önergesinde de bu şekilde izah edilmiş olmasına rağmen, sanki bu setler depolarda çürümeye terk edilmiş gibi bir algı oluşturulmak istenmiştir."

Anahtar Kelimeler:
UlaştırmaMarmaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Aybüke, Dilay, Necmettin öğretmenler bu ülkede son bulmaz'
'Aybüke, Dilay, Necmettin öğretmenler bu ülkede son bulmaz'
Gaziantep'teki Biyogaz Tesisi Güneydoğu'nun cazibe merkezi oldu
Gaziantep'teki Biyogaz Tesisi Güneydoğu'nun cazibe merkezi oldu
Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli 'Gerede' tamamlandı
Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli 'Gerede' tamamlandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim