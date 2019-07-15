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Üç kuşak hac yolunda

Samsun'un Havza ilçesinde 16 yaşındaki Yusuf Zülfikar Eroğlu, babası ve dedesiyle, üç kuşak birlikte hac görevini yerine getirecek.

Üç kuşak hac yolunda

Samsun'un Havza ilçesinde 16 yaşındaki Yusuf Zülfikar Eroğlu, babası ve dedesiyle, üç kuşak birlikte hac görevini yerine getirecek.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:34
Üç kuşak hac yolunda

Samsun'un Havza ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için Kevser Cami önünde tören düzenlendi.

Törende, üç kuşak birlikte hac görevini yerine getirecek Yusuf Zülfikar (16) ile babası Recep (38) ve dedesi İzzet Eroğlu (86) dikkati çekti.

"Genç yaşta hacca gitmekten büyük mutluluk duyuyorum"

Kafilenin en genç hacı adayı Yusuf Zülfikar Eroğlu, AA muhabirine, genç yaşta hacca gitmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Allah'ım nasip etti. İnşallah vazifemizi tamamlayıp hacı olacağım. Dedem ve babamla kutsal topraklara gitmek ayrıca mutluluk verici." dedi.

Baba Recep Eroğlu da "Allah'ım babamla ve ve oğlumla birlikte hac nasip etti. Bundan büyük mutluluk yok." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okunmasının ardından 60 kişiden oluşan kafile, dualarla ilçeden uğurlandı.

Anahtar Kelimeler:
Üç KuşakHacİbadet
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