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Tuz Gölü flamingolarla bir başka güzel

Kuş varlığı yönünden Türkiye'nin en zengin gölleri arasında yer alan Tuz Gölü, her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Tuz Gölü flamingolarla bir başka güzel

Kuş varlığı yönünden Türkiye'nin en zengin gölleri arasında yer alan Tuz Gölü, her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:51
Tuz Gölü flamingolarla bir başka güzel
Konya

Kuş varlığı yönünden Türkiye'nin en zengin gölleri arasında yer alan Tuz Gölü, her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

AA muhabirinin, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünün hazırladığı Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) raporuna göre, kapalı havzadaki Tuz Gölü, jeolojik olarak tektonik kökenli ve büyüklüğüne karşın Türkiye'nin en sığ gölleri arasında gösteriliyor.

Türkiye'nin en büyük ikinci gölünün bulunduğu Tuz Gölü havzası, İç Anadolu Bölgesi'nde Cihanbeyli ve Haymana platolarıyla çevrili çukur alanın en alçak bölümünde yer alıyor.

Derinliği birçok yerde yarım metreden az olan göl, ilkbahar aylarında suyun çoğalmasıyla 164 bin 200 hektar alana ulaşıyor. Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı göl, ülkenin en az yağış alan yeri olduğu için akarsu bakımından da oldukça fakir.

Kendine özgü doğal yapısı ve tarihi değerlere sahip bölge, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

"A" sınıfı sulak alan

Tuz Gölü, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da büyük önem taşıyor. Dünyanın aynı zamanda en tuzlu ikinci gölü unvanına sahip 7 bin 414 kilometrekare büyüklüğündeki bölge, uluslararası kriterlere göre "A" sınıfı sulak alan.

Göl, kuş varlığı yönünden de Türkiye'nin en zengin gölleri arasında gösteriliyor. 1. Derece Doğal Sit alanı olarak tescil edilen bölgede yürütülen Tuz Gölü Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında 71 endemik bitki türü tespit edildi. 

Gölde geçen yıl 12 bin 746 flamingo dünyaya geldi

Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nü her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Binlerce flamingoya ev sahipliği yapan gölde, görsel şölen yaşanıyor.

Geçen yıl Tuz Gölü ÖÇKB Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme Projesi kapsamında bölgedeki kuş varlıklarının popülasyonunun araştırılması, korunması ve izlenilmesi amaçlandı.

Rapora göre, Tuz Gölü'nde 2018'de kuluçkadan çıkan flamingo yavru sayısı 12 bin 746 olarak tespit edildi. Yapılan gözlemlerde bu yavruların gelişim dönemlerini sağlıklı olarak geçirdiği ve yetişkin bireyler arasına karıştığı belirlendi.

Tuz Gölü ve çevresinde, yırtıcı kuşlar başta olmak üzere angut, suna, bataklık kırlangıcı, kılıçgaga, Van Gölü martısı, ince gagalı martı gibi birçok kuş türü ürüyor. Ayrıca 21 bozkır kartalı ile 11 birey toy kuşunun yaşam sürdüğünün gözlemlendiği göl sınırlarında, 20 ila 32 birey arasında üreyen toy kuşu popülasyonu olduğu tahmin ediliyor.

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